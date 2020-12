Faßmann findet Doskozil-Sager „höchst unpassend“

Impfstart im Burgenland „ohne politische Inszenierung“

Im Burgenland will man laut Doskozil am Sonntag jedenfalls „ohne politische Inszenierung“ die Bewohner eines Alters- und Pflegeheims impfen. Auch deshalb verzichte man darauf, Vertreter aus der Politik zum Impfstart einzuladen. Der reguläre Start werde erst Mitte Jänner mit voraussichtlich 5850 Impfdosen erfolgen. Nach den Impfungen in den Pflegeheimen sollen mit der nächsten Lieferung die Mitarbeiter in den kritischen Bereichen der Krankenanstalten geimpft werden.