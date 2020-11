AstraZeneca produziert den Impfstoff für die Armen

Basis für AstraZeneca-Produkt ist gewöhnlicher Grippeimpfstoff

Deshalb kommt dem Impfstoff „AZD1222“ von AstraZeneca wohl eine große Rolle zu, was die Bekämpfung der Pandemie in ärmeren Regionen betrifft. Im Gegensatz zu den anderen Vakzinen ist der Preis für eine Dosis von etwa drei bis neun Dollar ja beinahe schon ein Schnäppchen. Weil als Grundlage für „AZD1222“ ein gewöhnlicher Grippeimpfstoff dient, kann dieser so günstig produziert werden. Das Medikament kann außerdem in Fabriken weltweit hergestellt werden. In Indien wurde sogar bereits mit der Produktion begonnen - auch in Brasilien soll es hergestellt werden. AstraZeneca verpflichtete sich, die Dosen zum Selbstkostenpreis abzugeben.