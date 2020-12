Brexit: Schallenberg rechnet noch mit Einigung

Schallenberg glaubt nicht an „No-Deal“

So wüssten alle Partner, „auch jene in der Wirtschaft“, dass es eine Einigung gebe. Die nächsten Schritte, etwa im Europäischen Parlament, könnten dann ja Anfang nächsten Jahres gesetzt werden. „Ich hielte es für absurd, wenn Großbritannien nach jahrelangen Scheidungsverhandlungen letztlich ohne Fallschirm von Bord springt und wir plötzlich überhaupt keinerlei Vertragsbeziehungen mehr mit einem Partner haben, der immerhin 40 Jahre mit uns gemeinsam in der EU war“, hegte Schallenberg die Hoffnung, dass ein „No-Deal“ vermieden werden kann.