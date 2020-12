Küchenbrände in Kühnsdorf und St. Veit/Glan

Der 24-Jährige hatte am Dienstag gegen 22.18 Uhr in seiner Wohnung im Millenniumspark in St. Veit gekocht und war dann eingeschlafen. Das Fett in der Fritteuse geriet wegen Überhitzung in Brand. Der Mann wurde aber trotz Rauchmelders nicht wach. Zum Glück schlug aber der Rauchmelder in der darüber liegenden Wohnung einer 26-jährigen Frau an, die sofort die Feuerwehren verständigte. Schließlich wurde der Mann doch wach und konnte ins Freie flüchten. Die Feuerwehren St. Veit, St. Donat und Hörzendorf konnten den Küchenbrand rasch löschen. Der St. Veiter musste mt einer Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus St. Veit gebracht werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.