Salzburg denkt über einen neuen Verteidiger nach

Ihr großes Highlight?

Cupsieg und Meisterschaft waren super, auch die Teilnahme an der Champions League. Besonders in Erinnerung blieb mir aber die Zusammenarbeit mit den Jungs nach dem ersten Lockdown. Wir waren so glücklich, wieder zusammen zu sein und total fokussiert. Diese Zeit war ein großer Baustein für die Zeit danach in der Meisterrunde.