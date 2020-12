Kurz-Erklärung: Darum ist 3. Lockdown notwendig

Doch auch am Rednerpult wurde FPÖ-Klubchef Herbert Kickl nicht leiser. Der Regierung attestierte er, mit dem neuen Maßnahmenpaket eine „Weihnachtsbombe in Sachen Freiheitsberaubung“ detonieren zu lassen, die auch die Wirtschaft nach unten ziehe. Zudem ortet er einen Anschlag auf das Bildungssystem. Darüber hinaus werde ein „System der Test-Apartheid“ vorbereitet - für Kickl ein „Erpressungsversuch“, eine gesundheitspolitische Schutzhaft. Besser hätte das DDR-Staatschef Erich Honecker auch nicht hinbekommen. Als Nächstes werde die „Zwangsimpfung“ kommen. Die FPÖ bringt in der Sitzung am Montag auch noch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung sowie eine „Dringlichen Anfrage“ an Kanzler Kurz ein, die am späteren Nachmittag behandelt werden.