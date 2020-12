FPÖ-Misstrauensantrag gegen gesamte Regierung

Die FPÖ wird in der Nationalratssondersitzung am Montag „ein Regierungsmitglied“ dringend laden, kündigte Klubobmann Herbert Kickl am Sonntag bei einer Pressekonferenz an. Namen nannte er keinen, denn ÖVP und Grüne sollen selbst einmal im Ungewissen gelassen werden, so Kickl. Außerdem wollen die Freiheitlichen der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen. Kickl selbst will sich übrigens weder testen noch impfen lassen.