Luxuspensionen: Nationalrat muss nochmal abstimmen

Bundesrat wird Gesetzesantrag zurück in Nationalrat schicken

Geplant ist dem Vernehmen nach nun eine Sondersitzung des Nationalrats kurz vor Weihnachten, vermutlich Anfang kommender Woche. Danach müsste auch noch der Bundesrat zustimmen. Angesichts der neuen Entwicklung wird er das in der Sitzung am Donnerstag nämlich nicht tun, sondern den Gesetzesantrag vermutlich zurück in den Nationalrat schicken.