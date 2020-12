„Comeback“: Leitinger gefiel es mit Hirscher!

Manch einer mag es für ein zweifelhaftes Vergnügen halten, von einem Star a. D. in den Schatten gestellt zu werden, Leitinger war begeistert: „Coole Sache. Man kann immer noch lernen, man konnte mit ihm reden - und er war nicht mehr so reserviert wie früher oft.“ Ob’s was bringt? Top-10, sagt Leitinger, wäre schon wie Weihnachten.