„Wollte Gefühle spüren“: Hirscher ist wieder da!

Ausgerechnet Christian Walder erlöste indes am Samstag im französischen Schneegestöber Österreichs Herren, holte als Super-G-Dritter den ersten Stockerlplatz seiner Karriere! Und den ersten für unser Team in diesem WM-Winter. „Unglaublich, da sind so viele Emotionen in mir drinnen“, jubelte der 29-Jährige. Die ersten Glückwünsche gab’s via Handy natürlich von Freundin Conny Hütter.