Seeboden: Das Tor zum Naturjuwel

Kärntens Säcklermeister

Die Gemeinde am „Sonnenplateau“ bietet aber noch eine Besonderheit. In Seeboden sind nämlich die einzigen zwei aktiven Säcklermeister – also Lederhosenschneider Kärntens – beheimatet. Weil sie sich direkt am Ufer des Millstätter Sees befindet, wird die Gemeinde auch als Tor zum See bezeichnet. Bei einer Fahrt mit dem Schiff „Seenixe“ bekommen die Gäste die gruseligen aber auch wunderschönen Geschichten rund um das Naturjuwel zu hören. Am anderen Ufer angelangt, kann man noch die unberührte Natur entlang des Slow Trail Südufers genießen und richtig abschalten.