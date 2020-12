Christian Baha: Kurz geträumt

Seit Monaten befinden wir uns nun im Ausnahmezustand. Seit Monaten fühlt es sich an, als lebten wir im falschen Film. Als befänden wir uns mitten in einem Science-Fiction-Thriller, erdacht von den verwegensten Drehbuchautoren Hollywoods: Ein Killervirus erfasst, ausgehend von der aufstrebenden Supermacht China, die Welt und rüttelt an den Grundpfeilern der alten Weltordnung. Das macht den Menschen Angst. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber.