Das Licht leuchtet auch heuer

Viele Wehren werden trotz der Einschränkungen auch dieses Jahr die schöne Tradition fortführen. In Steinbrunn kann man beispielsweise das Licht aus Bethlehem am 24. Dezember an drei verschiedenen Stellen abholen. Gesammelt wird dabei für das Kinderdorf Pöttsching. Auch in Mattersburg ist an dem Tag eine Abholung beim Feuerwehrhaus möglich. In Unterfrauenhaid wird es die Möglichkeit bereits am 22. Dezember geben. Dort wird sogar ein Service für Menschen angeboten, die nicht außer Haus können. „Das Licht aus Bethlehem findet auch heuer einen Weg zu den Menschen“, heißt es.