Paul McCartney: Den persönlichen Kreis geschlossen

Erfahrungsreichtum

Knapp zehn Jahre später folgte der zweite Streich. Diesmal lagen die famosen Wings in den Trümmern und Onkel Paul begab sich wieder in die Einsamkeit. Dieses Mal jedoch nicht in seiner Londoner Wohnung, sondern auf seiner mondänen Farm im schottischen Mull Of Kentyre. Anfang der 80er-Jahre musste natürlich auch mit Synthesizern experimentiert werden, wodurch das zweite Solowerk McCartneys der Zeitlosigkeit beraubt wurde. Das glückliche Familienleben mit herumtobenden Kindern und der gemütlichen Teatime-Atmosphäre wurde von Linda McCartney nachhaltig mit Fotos dokumentiert und zeigte einmal mehr, dass Paul wahrlich wenig braucht, um viel zu besitzen. Bevor der Corona-Lockdown ab Anfang März dieses Jahres die ganze Welt in die Knie zwang, hatte McCartney also schon in der Vergangenheit ausreichend Erfahrungen mit Home Office gemacht. Für den Beatle waren die Arbeiten am dritten Solowerk somit nichts bahnbrechend Neues, was man „McCartney III“ auch zu jeder Zeit anhört. Ein Mann und sein innerer Seelenfrieden im musikalischen Einklang mit der Natur.