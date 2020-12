Faßmann: Maskenpflicht im Unterricht bleibt noch

Bereits seit Dienstag steht fest, dass es vor dem 11. Jänner keinen regulären Schulstart in Österreich geben wird. Am Mittwoch kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auch deshalb eine kostenlose Lernplattform an, die dabei helfen soll „Lernlücken“ von Schülern zu schließen. Im Ö1-„Morgenjournal“ sagte er außerdem, dass er nicht mit einer Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht noch während des Wintersemesters rechne: „So wie ich bisher den Pandemieverlauf beobachtet habe, wäre das schon eine optimistische Sichtweise.“