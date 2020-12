Pleite-Graf hielt am Traunsee alle zum Narren

Mietschulden

Vor drei Jahren zog der Adelige in Gmunden in ein Haus eines 65-jährigen Bekannte ein. Und vergaß, die Miete zu zahlen. „Es sammelten sich 28.000 Euro Mietschulden an und ich konnte ihn erst jetzt aus dem Haus bringen, als ich einem gerichtlichen Vergleich zustimmte, auf 16.000 Euro verzichtete“, so der damalige Immobilienmakler, der dann im Haus noch Schäden von 15.000 Euro vorfand und Anzeige erstattete.