Brandstiftung in Unterkunft - Polizei ermittelt

Wohnung in Vollbrand, zwei Verletzte

Dienstagfrüh mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, diesmal in die Straßgschwandtnerstraße in Wien-Penzing. Die Berufsfeuerwehr wurde laut ihrem Sprecher Christian Feiler um 8.25 Uhr zu einem Feuer in einer Wohnung alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand die Wohnung in Vollbrand, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Das Feuer konnte ebenfalls bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.