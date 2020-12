Lehrer: Widerstand gegen Test- und Impfpflicht

Ab 8. Jänner dürften sich laut Ankündigung der Bundesregierung alle körpernahen Berufsgruppen alle zwei Wochen auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 testen lassen müssen. Von den Lehrern kommt allerdings Widerstand gegen diese Regelung. „Ich sehe das sehr, sehr skeptisch“, so der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) am Dienstag. Es brauche unbedingt mehr Testungen, er will aber auf Überzeugung setzen statt auf Zwang. Eine diskutierte Impfpflicht für Lehrer ist für ihn derzeit undenkbar.