Der „Mittrainierer“ startet wieder durch

Die Weltcupsaison startet für Strolz, der sich bis Ende Jänner ausschließlich auf den Slalom konzentrieren will, wohl am 22. Dezember mit dem Nachtslalom in Madonna. „Und die Kombination ist auch Thema“, erklärt der Arlberger. Spannend insofern: Im Weltcup steht in diesem Winter nicht eine Kombi auf dem Programm - der einzige Bewerb auf höchstem Niveau wartet am 10. Februar bei der WM in Cortina.