Skiflug-WM: Cheftrainer von Slowenien tritt zurück

Das slowenische Gastgeberteam der Skiflug-WM in Planica befindet sich in argen Turbulenzen. Auf die öffentliche Kritik von Springer Timi Zajc an Cheftrainer Gorazd Bertoncelj nach dem enttäuschenden Auftakt des Teams in die Titelkämpfe am Freitag erfolgte am Samstag zunächst die Suspendierung von Zajc und später der Rücktritt von Bertoncelj. Bis auf weiteres werde Robert Hrgota die Mannschaft betreuen, berichtete die Nachrichtenagentur “STA“.