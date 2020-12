Mit Haferflocken zum Erfolg

„Ich habe seit Kindestagen am Betrieb meiner Eltern mitgeholfen. Dennoch war klar, dass wir mit der Übernahmen des Betriebes auch einiges verändern wollen“, so Manuel Nitschinger. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra stellte er auf Biolandwirtschaft um. „Wir haben die Vision erstens, die Menschen mit nährstoffreichen Lebensmitteln aus einem gesunden Boden zu versorgen und andererseits, unsere Lebensmittel nicht einfach irgendwo abzuladen sondern sie selbst zu veredeln und direkt an die Kunden zu vermitteln“, so der Landwirt. Zunächst wurde als eines der ersten Produkte Goldhirse angebaut, verarbeitet und verkauft. Als nächster Schritt wurde ein lange gehegter Wunsch des Chefs, nämlich seine eigenen Haferflocken zu produzieren, umgesetzt.