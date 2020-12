Intensivstationen: Auslastung sank auf unter 30%

Aus den Bewertungskriterien geht jedoch hervor, dass der Anteil der asymptomatischen Fälle in der vergangenen Kalenderwoche bei 16 Prozent lag. In der Woche davor waren es 13 Prozent gewesen. Zudem gab es 41 Prozent der Neuinfektionen in der Gruppe der 40- bis 64-Jährigen, 29 Prozent betrafen 20- bis 39-Jährige und 20 Prozent der neuen positiven Fälle wurden in der Gruppe über 65 Jahren registriert, nur zehn Prozent bei den Unter-20-Jährigen.