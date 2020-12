Coronavirus: 2893 Neuinfektionen, 126 Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen gab es in Oberösterreich, hier wurden 633 neue Fälle verzeichnet. In Wien gab es 526 neue Corona-Fälle, in der Steiermark 470, in Niederösterreich 360, in Kärnten 249, in Tirol 216, in Salzburg 169, in Vorarlberg 152 und im Burgenland 118.