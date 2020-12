Königsfamilie mit Abstand endlich wieder vereint

Wegen der Coronavirus-Krise befinden sich die britische Königin und ihr Gemahl Prinz Philip auf Schloss Windsor in Isolation. Termine absolviert die Königin mit wenigen Ausnahmen online. Um die 94-Jährige und ihren 99-jährigen Mann zu schützen, wurde in den vergangenen Monaten auch auf Familientreffen verzichtet. Umso größer muss die Freude am Dienstag gewesen sein, als Prinz Charles mit Ehefrau Camilla, Prinz Edward mit Ehefrau Sophie sowie Prinz William und Herzogin Kate vor den Toren des Schlosses erschienen, um mit der Queen gemeinsam Menschen zu ehren, die sich in der Coronakrise hervorgetan haben.