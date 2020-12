Auch für Jugendliche vorerst keine Corona-Impfung?

Impfungen in drei Phasen vorgesehen

Bereits im Jänner will man - vorbehaltlich einer Zulassung - in Österreich mit den ersten Impf-Tranchen beginnen. Die Impfstrategie umfasst laut dem Strategiepapier der Regierung drei Phasen. In der ersten Phase, die den Jänner und Februar 2021 umfasst, werde Impfstoff nur eingeschränkt zur Verfügung stehen und soll in Alters- und Pflegeheimen sowie beim Gesundheitspersonal zum Einsatz kommen.