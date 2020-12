Neureuther flachst: „Österreicher ganz besonders“

Neureuther: „Da hab ihr ein Riesenglück“

Das hat offenbar auch Felix Neureuther so vernommen. Vor allem Österreich würde neidisch auf die Schweiz blicken, so der ehemalige Dauer-Rivale und Freund von Marcel Hirscher. Der Schweizer Neid-Fabrikant hat einen Namen: Marco Odermatt. Er bescherte am Montag seinem Heimatland den ersten Weltcup-Sieg im Riesentorlauf seit 2011. „Da habt ihr ein Riesenglück, so einen Athleten dabei zu haben“, meint Felix Neureuther im Schweizer Fernsehen.