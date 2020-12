Paris 2024 mit mehr Kletter-Medaillenchancen!

Insgesamt steigt die Zahl der Mixed-Wettbewerbe für Paris von 18 auf 22. Zum ersten Mal in der Geschichte Olympischer Spiele wird der Anteil von Frauen und Männer jeweils fünfzig Prozent betragen. Während in Japan noch 11.092 Sportlerinnen und Sportler erwartet werden, sollen es in Frankreich drei Jahre später 592 weniger und exakt 10.500 sein. Statt 339 Wettbewerben wie für die Tokio-Spiele im nächsten Jahr geplant sollen es in Paris 329 sein.