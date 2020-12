Miba macht mit Beschichtung das Fliegen leiser

Flüge über Stadtgebiete möglich

„Die Turbine ist ab 100 km/h so leise, dass sie der Pilot gar nicht mehr hört. Durch die Lärmreduktion wird es möglich, andere Routen zu fliegen, etwa über Stadtgebiete“, so Aufischer. „2019 nahmen wir unsere zweite Sputter-Anlage in Betrieb“, erzählt Stefan Aigner, der im Vertrieb tätig ist und sich zuletzt mit seinen Kollegen über den Landespreis für Innovation freuen durfte. 15.000 solcher Zahnräder sind bereits in Triebwerken mittelgroßer Flugzeuge verbaut.