In Osttirol gilt am Sonntag Lawinenwarnstufe fünf

Erster Lawinenabgang bereits am Samstag

Am Samstagnachmittag war es im Virgental in Osttirol bereits zu Evakuierungen gekommen, was sich bald als richtige Entscheidung erwies - denn tatsächlich ging am Abend in dem Gebiet eine Lawine ab. Über 100 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.