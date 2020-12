Ex-Spieler streiten mit Black Wings vor Gericht

Wichtig war ihm zu erwähnen, dass es in der laufenden Saison bei der Gehälter-Auszahlung keine Probleme gebe. „In dieser Saison läuft alles ordnungsgemäß ab“, betonte der 41-Jährige. Sportlich lässt der Erfolg auf sich warten. Baumgartner bat die Fans in dieser Hinsicht um Geduld. „Ich werde in kleinen Schritten weiterarbeiten, um wie auch letztens erwähnt, wirtschaftlich stabil sein zu können. Ich hoffe, dass auch eine gewisse Geduld bei den Fans da ist, damit sie verstehen, dass es nicht nur bei der Mannschaft zu größeren Umbauarbeiten gekommen ist, sondern auch im Hintergrund“, verlautete der Linz-Manager.