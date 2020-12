Razzien in Türkei: Verbindung zu Wien-Attentat?

Spektakuläre Polizeiaktion in der türkischen Provinz Izmir: Spezialeinheiten legten elf mutmaßlichen Anhängern des Islamischen Staates (IS) Handschellen an. Der Hauptverdächtige, ein Dschihadisten-Rekrutierer, sei auch mit dem Islamisten-Netzwerk in Österreich in Verbindung gestanden, hieß es.