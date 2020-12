Corona-Massentests starten unter großem Andrang

Online-Anmeldung

Die Terminvereinbarung ist obligatorisch und ist unter der Webadresse www.oesterreich-testet.at möglich. Dort müssen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und auch eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Das Testergebnis kann man sich entweder per Mail oder per SMS schicken lassen. Allerdings gibt es auch am ersten Tag der Corona-Massentests Probleme mit der IT-Infrastruktur.