Studie: Antikörper sind über Monate nachweisbar

Wie es in „New England Journal of Medicine“ heißt, ließen sich bei den 34 Probanden der Phase-I-Studie noch 90 Tage nach der zweiten Impf-Dosis Antikörper im Blut gegen der Covid-19-Erreger SARS-CoV-2 feststellen. Dieses Resultat war demnach über alle Altersgruppen hinweg zu beobachten - also auch bei Teilnehmern, die älter als 71 Jahre waren. Bei den Testpersonen seien keine ernsthaften Nebenwirkungen aufgetreten.