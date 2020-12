„Krone“-Adventandacht findet heuer online statt

Statt der „Krone“-Adventwanderungen wird auch am 2. Adventsonntag eine Bergandacht online (ab 12 Uhr) auf der „Kärntner Krone“-Facebookseite und unter www.krone.at/kaernten übertragen. Wer am 2. Advent ebenfalls in den Bergen unterwegs ist, kann uns Fotos samt Nachricht über WhatsApp senden: 0664/ 9111581.