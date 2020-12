UNO-General warnt vor jahrzehntelangen Folgen

Guterres appellierte an die Staaten, einen weltweiten fairen Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Die Vakzine müssten als „globales öffentliches Gut“ betrachtet werden. Er rief die Staatengemeinschaft auf, in diesem Zusammenhang eine Finanzierungslücke von umgerechnet rund 3,56 Milliarden Euro in den nächsten zwei Monaten zu schließen.