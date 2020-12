„Nicht einzelne Gruppen für Impfung herauspicken“

Wegen des „Krone“-Berichts über die geplante Teil-Impfpflicht wird Binder aber eine aktuelle Zusatzfrage nachschieben: „Wie genau plant das oö. Gesundheitsressort die Verpflichtung zur Impfung mit einem wohl noch nicht vollständig ausgereiften Impfstoff“, wird sie voraussichtlich lauten. Binder sieht so eine Impfverpflichtung – auch womöglich für andere Berufsgruppen – kritisch: „Bei Grippe macht man so eine Verpflichtung ja auch nicht, obwohl sie jeden Winter unsere Spitäler beschäftigt. Da gibt es also auch bei Covid-19 einiges im Vorfeld zu bedenken“, sagt der SPÖ-Politiker. Jedenfalls müsse die Corona-Spritze erst mal in ein nationales Impfprogramm empfohlener kostenfreier Immunisierungen aufgenommen werden: „Bis dorthin sollte man nicht einzelne Berufe rauspicken.“