Corona-Kontrollen: Die Polizei kommt ins Büro

Kontrollen ja, aber nicht im Wohnzimmer: Das ist seit Monaten das türkis-grüne Credo in der heiklen Frage, wie man für die Einhaltung der strengen Corona-Regeln sorgt. Nun wurde angesichts der immer noch extrem hohen Infektionszahlen jedoch nachgeschärft - und zwar in Form eines Abänderungsantrages, der bereits im Gesundheitsausschuss behandelt wurde und nächste Woche im Parlament beschlossen werden soll. Dabei bleibt der private Wohnbereich zwar immer noch frei von Corona-Kontrollen, das türkis-grüne Ansinnen hat es aber dennoch in sich: Fortan soll die Polizei nämlich auch Arbeitsstätten, öffentliche Verkehrsmittel und „bestimmte Orte“ betreten, um für hygienische Ordnung zu sorgen. Bisher waren laut dem Corona-Maßnahmengesetz lediglich die Bezirksverwaltungsbehörden - also etwa der Magistrat - dazu berechtigt, die Polizei durfte alleine nicht kontrollieren.