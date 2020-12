Chinas Sonde „Chang‘e 5“ auf dem Mond gelandet

„Chang’e 5“ war am 23. November österreichischer Zeit vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet (Bild unten). US-Experten, die sich auf eigene Berechnungen und eine durchgesickerte Grafik aus Chinas sozialen Medien beriefen, waren bereits zuvor von einer Landung am Vortag um 23.13 Uhr (16.13 Uhr MEZ) ausgegangen.