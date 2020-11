Langer Weg aus Lockdown | Aggressive Politik

Aggressive Politik. Die knapp zwei Wochen im Lockdown senken die Infektionszahlen weniger als die Stimmung. Denn auch Silberstreifen am Horizont wie Impfungen und Massentests werden von der Politik mit ihrer zunehmend aggressiven Rhetorik umgehend wieder verdüstert. Da ruft eine FPÖ-Abgeordnete dazu auf, die Beteiligung an den Massentests zu verweigern. Ein Wiener SPÖ-Stadtrat läuft rund um die Massentests zur Höchstform auf - in Larmoyanz und Süffisanz. Der bayrische Ministerpräsident versucht sich auf Kosten Österreichs als deutscher Kanzlerkandidat zu profilieren. Und heimische Regierungspolitiker nützen jede Chance, dem Koalitionspartner eins reinzureiben. Wie recht doch Infektiologe Florian Thalhammer hat, wenn er im Dialog mit Polit-Professor Peter Filzmaier in der Sonntags-„Krone“ sagt: „In den wichtigen Fragen sollte beim Coronavirus Konsens der Experten bestehen. Sonst wird die Bevölkerung nur die Achseln zucken, und alle machen das, was sie wollen.“ Zu ergänzen wäre: Nicht nur Konsens der Experten, sondern auch der Politik wäre im Kampf gegen das Achselzucken notwendig.