Vernetzung per Internet

Bei vielen Menschen ist angesichts von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit das Geld knapp. So mancher von Kurzarbeit Betroffene muss sich sogar mittels Zweitjob über Wasser halten – und das, während Weihnachten vor der Tür steht. Doch die Krise ist zugleich eine Chance. Eine Chance auf mehr Miteinander. So bilden sich im Internet Gruppen, in denen sich Menschen vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Auf diesen Plattformen werden nicht mehr benötigte Gegenstände des täglichen Bedarfs untereinander getauscht. „Somit vermeiden wir Müll und jedem ist geholfen“, schildert eine junge Mutter, die auf diese Weise ein Weihnachtsgeschenk für ihre Tochter organisiert hat.