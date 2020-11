„Meine Mutter sagte mir, dass ich der Beste bin“

Zauberer aus Fiorito

Maradona versuchte nie zu vergessen, wo er herkam. Über das Elendsviertel in Buenos Aires, in dem er geboren wurde und aufwuchs, sagte er: „Ich bin kein Magier. Ich bin Diego, der in Fiorito geboren wurde. Magier sind die, die dort in Fiorito leben. Denn sie zaubern mit nur 1000 Pesos im Monat.“