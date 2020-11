Generation Ausnahmezustand: „Sind stolz auf euch!“

Wir Menschen sind soziale Wesen, die den Kontakt zu anderen brauchen. Seit neun Monaten leben wir aber quasi isoliert - besonders die Zeit im Lockdown ist hart, gerade jetzt im zweiten, wo auch noch die üblichen Winterdepressionen dazukommen. Uns fehlen die Gespräche und Impulse von außen, wir degenerieren alleine zu Hause und können nichts tun. Die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit sind besonders schwerwiegend, immer mehr Menschen verfallen jetzt in eine Depression. Zum Glück gibt es das Internet, wo wir wenigstens digital mit anderen Menschen kommunizieren können, aber den direkten körperlichen Kontakt ersetzt auch das bei Weitem nicht. Wie verändert uns die Corona-Pandemie auch noch in Zukunft? Und was passiert eigentlich mit den Jugendlichen, für deren Entwicklung regelmäßige Kontakte besonders wichtig sind?