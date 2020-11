Osttiroler Know How für Skitouren

Wie viele Osttiroler zieht es auch Edwin Meindl regelmäßig zum Bergsteigen, Klettern und auf Tourenskiern in die Bergwelt. „Neben Osttirol und Südtirol bin ich viel und gern im Kärntner Mölltal unterwegs“, so Edwin zur „Bergkrone“. Doch was hat das alles mit uns Skitourengehern zu tun? Viel, denn neben Bergsport ist Technik die große Leidenschaft des 49-Jährigen, der 1998 das innovative Unternehmen Micado in Lienz gegründet hat.