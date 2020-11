„Shadowlands“: Erster Spieler schon auf Stufe 60

Blizzards langlebiges Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ geht in eine neue Runde. Ab sofort können die Spieler in die „Shadowlands“ eintauchen und in der Erweiterung ein Abenteuer im Reich der Toten erleben. Zum Start sind die Server stabil, die ersten Spieler haben mit einem Trick sogar schon die neue Höchststufe erreicht.