KW 47 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

King Hannah - Tell Me Your Mind And I’ll Tell You Mine EP

Wenn es um den Hype des Monats oder den neuesten „heißen Scheiß“ in der Popkultur geht, dann kommt man diese Woche nicht an King Hannah vorbei. Songwriterin Hannah Merrick und ihr Kompagnon Craig Whittle aus dem industriell-kühlen Liverpool sorgen auf der EP „Tell Me Your Mind And I’ll Tell You Mine“ für den wärmsten, tröstlichsten und mitunter mystischsten dreamy Indie-Rock der Gegenwart. Wie selbstverständlich vermischt das Duo warme Elektronik mit den harschen Stahlsaiten der E-Gitarre und evoziert damit ein sonderbares, aber schönes Gefühl, sich irgendwo zwischen der Wüste an der amerikanischen Westküste und bei einem Spaziergang nahe der Themse zu befinden. Die persönlichen und dann doch wieder verschlüsselten Geschichten, die Merrick in „Meal Deal“ oder „The Sea Has Stretch Marks“ erzählt, erinnern nicht zu Unrecht an Adams Granduciels große War On Drugs. Cinematischer Post Rock mit Dream Pop und Working-Class-Folk. Eine Perle! Ohne Bewertung