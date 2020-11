EU stellt im Dezember Ideen gegen Hass im Netz vor

Die EU-Kommission will selbst die EU-Regeln für die Bereitstellung digitaler Dienste und deren Anbieter mit dem „Digital Services Act“ aktualisieren. „Illegale Inhalte - wie Hassreden, terroristische Propaganda oder Material, das Kindesmissbrauch zeigt - haben in unserer Gesellschaft keinen Platz - online oder offline“, so die Kommission. Der Entwurf für den „Digital Services Act“ sei aktuell für den 9. Dezember geplant.