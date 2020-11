Regierung legt überarbeitetes Gesetzespaket vor

Im Bundeskanzleramt hieß es dazu auf Anfrage, dass Kommentare auf Youtube sehr wohl unter das Melde- und Sanktionsregime des neuen Gesetzes fallen. Bezüglich der Videos gelte aufgrund der „Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie“ aber ein „strenges Herkunftslandprinzip“. Dieses gilt nicht nur für dezidierte „Video-Sharing-Plattformen“, sondern auch für Videos in Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram, wenn Videos dort einen „wesentlichen Teil“ des Angebots darstellen. Gegen potenziell illegale Videos muss demnach am jeweiligen Firmensitz vorgegangen werden - also z.B. in Irland.