Für Münchner weiter in Salzburg Eiszeit

Beide Youngsters, die nach überragenden Startspielen doch auch zurückfielen, sollen weiter in Salzburg mit viel Eiszeit und Verantwortung ausgestattet werden. Was für Peterka mit 6. Dezember ein Ablaufdatum hat: Da rückt der von NHL-Klub Buffalo gedraftete Stürmer zum deutschen U20-Team ein. Das wie das österreichische (sieben Bulls im erweiterten Kader) mit der WM in Kanada zur Jahreswende das Highlight vor der Brust hat.