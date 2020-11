Von Krise schwer getroffen

Die Sorge um steigende Arbeitslosenzahlen ist aber groß. Schon im März stieg die Zahl der beim AMS arbeitslos gemeldeten Frauen sprunghaft an. Trauriger Spitzenwert: 6915 Frauen waren im April im Burgenland ohne Arbeit. Vor den verschärften Maßnahmen war eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt erkennbar. „Aber die jüngsten Entwicklungen ändern wieder alles und erhöhen erneut den Druck auf Frauen“, betont AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Denn um die Betreuung der Kinder zu Hause müssen sich zum Großteil die Mütter kümmern. „Nicht nur Alleinerziehende sind hier betroffen, sondern auch Mütter in Partnerschaften“, so Sengstbratl. Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien leisten Frauen während eines Lockdowns bis zu neun Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Tag.