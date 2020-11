Stellen Sie Ihre Fragen an Kanzler und Minister!

Schreiben Sie uns Ihre Fragen!

Am Mittwoch stehen unsere Politiker in der Hauptabendprogrammsendung #brennpunkt Moderatorin Katia Wagner dazu Rede und Antwort. Was ist während des Lockdowns erlaubt, was wird bestraft? Schreiben Sie Ihre Frage an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Bildungsminister Heinz Faßmann in die Kommentarbox unten!